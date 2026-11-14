Podcast Rao-show in Nazionale, Caporale: "Al Pisa gioca poco. Perché darlo in prestito e non tenerlo?"

Carlo Caporale analizza la crisi del Napoli: dalla qualità della rosa ai problemi dello spogliatoio, passando per il rendimento di De Bruyne.

Il momento del Napoli continua a far discutere, tra risultati al di sotto delle aspettative, difficoltà sul piano del gioco e interrogativi sulla gestione della rosa. Ma quanto incidono gli infortuni e il cambio di allenatore? E quanto, invece, le responsabilità sono da ricercare nelle scelte tecniche e nelle politiche societarie? Ne abbiamo parlato con il giornalista Carlo Caporale, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, che ha analizzato il rendimento degli azzurri, soffermandosi anche sul caso De Bruyne, sulla nuova Italia di Roberto Mancini e sulla gestione dei giovani talenti del vivaio.

Secondo te, a che livello è la rosa del Napoli? E soprattutto, come si spiega l'attuale rendimento, con una posizione di classifica così deludente sia in campionato sia in Champions League? "Il livello della rosa è alto, è competitivo. Certamente alcune situazioni contingenti, come gli infortuni e il cambio di allenatore, possono aver influito negativamente, ma sono d'accordo con il vostro ragionamento: l'attuale posizione in classifica, i punti raccolti finora e il bottino in Champions League sono inferiori alle attese e alle potenzialità di questa squadra. Questo non possiamo negarlo. Bisogna avere un riferimento preciso per valutare il valore della rosa, perché è facile indirizzare il giudizio sostenendo che la squadra non sia valida, che sia ormai vecchia o addirittura sull'orlo della pensione. Eppure, quest'estate una percentuale altissima di addetti ai lavori ha indicato il Napoli tra le principali contendenti per lo scudetto, considerandolo la squadra più accreditata per contendere il vertice all'Inter campione d'Italia. Non ci stiamo inventando nulla: erano giudizi condivisi da tantissimi addetti ai lavori e fondati sulla presenza di giocatori importanti e di qualità. È vero che il mercato non è stato particolarmente incisivo e che si poteva migliorare ulteriormente la squadra, avviando anche un processo di rinnovamento. Questo può aver inciso, ma non può giustificare un ridimensionamento così evidente: si può passare dalla lotta per lo scudetto a quella per un posto in Champions, ma non ritrovarsi al decimo posto, a nove punti dalla vetta, con squadre come il Frosinone che hanno sei punti in più. Basti pensare alla Lazio: quale mercato ha fatto? È una società contestata, con uno stadio spesso vuoto e senza una campagna acquisti particolarmente significativa. Eppure, ha quattordici punti in più del Napoli. Ognuno può farsi le proprie opinioni, ma alcuni ragionamenti a sostegno di determinate tesi risultano piuttosto traballanti".

Carlo, vorrei portarti anche sul tema dello spogliatoio, delle motivazioni e dell'ambiente. Le parole della moglie di De Bruyne sulla gestione del calciatore hanno sollevato un nuovo caso. Riflettevamo sul fatto che l'assenza di risultati rischia di complicare e amplificare anche le questioni interne allo spogliatoio. Qual è la tua lettura? "I calciatori, da professionisti e da persone che svolgono questo mestiere con una certa esperienza, sono i primi a misurare e valutare un allenatore. Quando entrano in campo si accorgono subito se qualcosa non funziona. Chi guarda dall'esterno può formarsi un giudizio, analizzare le situazioni e impiegare anche del tempo per trovare conferme. I giocatori, invece, se la squadra non riesce a esprimersi sul terreno di gioco, sono i primi a percepire le problematiche. Come dicevi tu, citando Luis Enrique, devono divertirsi, ma soprattutto credere in un progetto che funzioni, che abbia uno scopo e una concreta possibilità di essere realizzato. Devono riuscire a mettere in pratica in campo ciò che viene loro richiesto. In questo inizio di stagione abbiamo visto il Napoli soltanto a sprazzi, attraverso un'alternanza continua di risultati e situazioni di gioco. Abbiamo assistito a primi tempi positivi e secondi tempi disastrosi, oppure a venti minuti di buon calcio alternati a fasi completamente negative. Non abbiamo mai visto una partita in cui il Napoli abbia mantenuto un rendimento convincente per tutti i novanta minuti. Abbiamo sottolineato alcuni momenti in cui la squadra si è espressa bene, anche attraverso un tipo di gioco completamente diverso. In altre fasi, soprattutto quando arretra e cerca di assumere un atteggiamento passivo, le cose sono andate decisamente male. È emersa una fragilità difensiva che forse nessuno si aspettava quando il Napoli ha scelto Allegri, un allenatore che fonda gran parte della propria filosofia sulla solidità difensiva. Questo è stato finora l'andamento della squadra. Quanto alle polemiche, adesso c'è quella su De Bruyne. Le dichiarazioni della moglie risalgono a settembre e sono state pubblicate allora: se non vogliamo chiamarla strumentalizzazione, come dovremmo definirla? Perché a settembre nessuno si è scandalizzato o ha organizzato trasmissioni dedicate? Oggi, nel momento in cui si parla di mercato e di possibili dissidi interni, tutto diventa utile per alimentare il dibattito.

Dobbiamo anche metterci d'accordo sul valore della squadra e sui giudizi da dare ai singoli. Anche su De Bruyne si leggono valutazioni contrastanti: c'è persino chi sostiene che bisognerebbe accompagnarlo direttamente in Olanda perché non si sarebbe ambientato. Ma quanto ha inciso negativamente il suo rendimento? In realtà, il Napoli ha beneficiato del suo contributo. Senza le sue giocate, quanti punti avrebbe oggi la squadra? Basta guardare i numeri: cinque dei diciotto gol realizzati dal Napoli in campionato sono arrivati dai piedi di De Bruyne, tra reti e assist. Parliamo del 28% del totale. E se aggiungessimo anche le azioni che precedono l'assist, come i suoi lanci di sessanta metri, potremmo citare decine di statistiche nelle quali Kevin è il migliore del Napoli in questa stagione. A volte rimango davvero allibito".

A proposito di De Bruyne, è doveroso fare anche un passaggio sulla Nazionale. Domani ci sarà una bellissima partita contro il Belgio del centrocampista azzurro. Finora abbiamo visto Roberto Mancini dimostrare di poter riportare l'Italia a giocare un calcio diverso, più propositivo e moderno. Può essere un esempio anche per Massimiliano Allegri, magari per rivedere alcune convinzioni e provare a cambiare qualcosa? "L'augurio e la speranza sono sempre gli ultimi a morire. Al momento, però, parlerei soltanto della Nazionale e lascerei da parte i possibili riflessi sul Napoli. Personalmente, credo di interpretare una sensazione condivisa da molti: sono tornato a guardare le partite della Nazionale con gusto e piacere, una sensazione che avevamo perso negli ultimi tempi. Anche il gol di Esposito è stato accolto con un entusiasmo particolare, quasi fosse un gol del Napoli. Avevamo perso il piacere di seguire la Nazionale. Tolta la parentesi degli Europei del 2021, vinti meritatamente, il percorso successivo è stato molto complicato. Quell'esperienza positiva, però, era nata da un lavoro iniziato proprio con Mancini, che aveva portato a una bella serie di risultati. Quel progetto aveva prodotto anche la vittoria europea, ma è stato poi abbandonato troppo rapidamente. Adesso ritrovare una squadra che giochi un calcio piacevole, ottenga risultati e sappia valorizzare i giovani emergenti è sicuramente positivo. E abbiamo dimostrato di avere ragazzi di talento, molti dei quali non erano mai stati presi seriamente in considerazione nelle precedenti gestioni. Questo cambiamento passa proprio dalla valorizzazione del talento e dalla presenza di un'idea di calcio precisa, portata avanti senza paura dall'allenatore. C'è anche la volontà, ma soprattutto la necessità, di dare spazio ai giovani. Dobbiamo superare il vecchio principio secondo cui i ragazzi devono necessariamente andare altrove per fare esperienza. Nel frattempo rischiano di diventare grandi senza aver mai avuto un'opportunità concreta. L'esperienza si costruisce anche giocando: bisogna metterli in campo e valutarne la crescita. Probabilmente il momento era propizio per cambiare filosofia, anche perché era difficile fare peggio rispetto a quanto visto in precedenza. Mancini ha portato avanti le proprie idee, ha dato spazio ai giovani e ha sfruttato l'occasione per modificare l'approccio alla selezione dei calciatori, guardando anche a chi arriva dall'estero e agli italiani di seconda o terza generazione, una risorsa che in altri sport ha già dato grandi risultati".

Restando sul tema dei giovani, ti chiedo un parere su Emanuele Rao, reduce da un bellissimo gol con la Nazionale Under 20. È un ragazzo di prospettiva. Il Napoli continua ad avere una filosofia un po' legata alla vecchia scuola, secondo cui i giovani devono necessariamente andare in prestito per fare esperienza. Ma siamo sicuri che questa sia sempre la soluzione migliore? "Sì, è stato un bellissimo gol. Rao è un ragazzo di buona prospettiva. Il Napoli continua a seguire una filosofia tradizionale, mandando i giovani in prestito per permettere loro di maturare. Il problema, però, è che spesso questi ragazzi non vengono neppure impiegati con continuità nelle squadre che li accolgono. Rao, per esempio, al Pisa non è un titolare. Il club lo ha voluto fortemente, ha ambizioni e lo ha preso con convinzione, ma continua a schierare prevalentemente i giocatori che erano titolari anche nella scorsa stagione. Così il giovane talento finisce in panchina e viene utilizzato soltanto a partita in corso, senza avere la possibilità di esprimersi con continuità. A questo punto bisogna chiedersi quale sia il senso di mandare un ragazzo in prestito se poi gioca poco. Non sarebbe meglio tenerlo ad allenarsi con il gruppo? Se c'è un allenatore con personalità, a un certo punto deve avere il coraggio di prendere uno o più giovani e metterli in campo.

Altrimenti si rischia di mandarli in prestito da una squadra all'altra, mentre passano gli anni. Poi si arriva alla conclusione che non siano adatti al Napoli, senza aver mai dato loro una vera opportunità. Dobbiamo anche ricordare quanti giocatori sono cresciuti nel vivaio azzurro e sono stati successivamente lasciati andare, salvo poi accorgerci che non erano affatto così male. Il Napoli dovrebbe riflettere sulle proprie politiche di gestione dei giovani, soprattutto in un momento in cui c'è bisogno di ringiovanire la squadra. Non parlo neppure del settore giovanile, che meriterebbe un discorso a parte. Nonostante le difficoltà strutturali e la mancanza di strutture adeguate, ha prodotto una serie di giocatori importanti che oggi militano in Serie A. Questo significa che il lavoro svolto non era poi così scadente o disorganizzato. La cosa importante è riuscire a valorizzare ciò che emerge, magari trattenendo i ragazzi in casa quando dimostrano di avere le qualità necessarie. Non possiamo lasciare che siano sempre gli altri a valutarli per poi fidarci dei loro giudizi, rinunciando a credere nei nostri stessi talenti".