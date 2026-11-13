Podcast Rinnovo McTominay: il Napoli procede, vuole blindarlo! Cosa manca

Calciomercato Napoli, rinnovo McTominay: il club ci vuole puntare ancora e proverà a fare uno sforzo, ma l’accordo non c’è. “Può ancora essere il futuro”.

Il futuro di Scott McTominay al Napoli resta un tema aperto. Il club azzurro vuole ancora puntare sul centrocampista scozzese e proverà a fare uno sforzo per il rinnovo, ma l’accordo non è ancora stato trovato. A fare il punto sulla situazione è stato Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb ed esperto di mercato, ospite di Radio Tutto Napoli.

“Il Napoli ci vuole puntare ancora”

Come ha spiegato Ceccarini ai microfoni di Radio Tutto Napoli, “il Napoli ci vuole puntare ancora e proverà a fare uno sforzo, ma non siamo ancora all’accordo”. Il giornalista ha sottolineato che la strada è ancora lunga: “Si deve continuare a trattare”. Una fotografia chiara di una trattativa in corso, in cui le parti sono distanti ma ancora al tavolo. Il Napoli ha dunque intenzione di lavorare per trovare un’intesa, senza considerare chiuso il discorso.

“Può ancora essere il futuro del Napoli”

Il giudizio di Ceccarini sul giocatore è netto: “Per me può ancora essere il futuro del Napoli”. Parole che arrivano in un momento in cui McTominay è stato anche votato dai tifosi giocatore del mese di ottobre, a conferma del buon rendimento in campo. Il tema del contratto resta però delicato, anche per le richieste economiche emerse nelle scorse settimane. Per la società si tratta di trovare un equilibrio tra il valore tecnico del giocatore e le proprie politiche sugli ingaggi, in una finestra di mercato in cui ogni scelta dovrà tenere conto delle uscite e dei conti.