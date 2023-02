1000 panchine per Spalletti, Corsera: "Domina a Napoli dopo aver vinto in Russia"

Sassuolo-Napoli di domani sera sarà la 1000esima partita da allenatore di Luciano Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Sassuolo-Napoli di domani sera sarà la 1000esima partita da allenatore di Luciano Spalletti. Un traguardo importante, per il quale il Corriere della Sera decide di ripercorrere le tappe più significative. Spalletti, scrive il quotidiano, si è sempre fatto travolgere dall’entusiasmo accompagnato dall’umiltà, ovunque, attraversando tantissimi momenti pieni di emozioni: dall’Udinese, che portò in Champions grazie al pareggio col Milan, all’Empoli, ricordando la vittoria con la Fiorentina per 1-2 contro i “cugini di campagna”.