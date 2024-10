"100mila euro di coreografie e gli altri 200mila?": le clamorose intercettazioni degli ultrà milanesi

Il quotidiano La Verità distribuito stamani in edicola dedica pagine di approfondimento alla questione ultras e alle indagini della Procura della Repubblica di Milano che stanno portando alla luce una serie di presunte attività illecite riconducibili ai capi del tifo organizzato nelle curve di Inter e Milan.

Attorno al secondo anello verde di San Siro, scrive il quotidiano, ruotava una montagna di soldi. E tra i leader della Curva Nord era tutto un parlare di soldi, di come spartirsi gli incassi e gestire la contabilità. L'articolo, mettendo assieme i vari tasselli del mosaico emersi con le intercettazioni presenti negli atti d'indagine dei pm, stima in 1 milione e mezzo di euro all'anno gli incassi del cuore del tifo organizzato nerazzurro. E per di più una parte del bottino è anche in nero, grazie alla gestione di biglietti, merchandising e parcheggi attorno a San Siro. Poi però i soldi vanno divisi, e qui iniziano i problemi.

Lo sanno bene Vittorio Boiocchi e Antonio Bellocco, entrambi morti ammazzati. Una conversazione del 25 luglio 2003 tra il leader della Nord, Marco Ferdico, e Bellocco in cui i due contano gli incassi, lo conferma. Bellocco, peraltro, avanza sospetti su Beretta che poi lo avrebbe assassinato: "Tu hai detto che questi sono soldi del nero (...) E i soldi del pulito, dove sono? Hai speso 100.000 euro di coreografie, dove sono gli altri 200.000? Hai fatto un milione e mezzo di guadagno". E ancora in un altro passaggio emergono ipotesi che la famiglia calabrese di Bellocco, collegata alla 'ndrangheta, vorrebbe intervenire per sistemare le cose. Passaggio di interesse per quanto accaduto un anno dopo, quando, a Cernusco sul Naviglio, Bellocco sarà ammazzato a coltellate.