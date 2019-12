33 tiri e un solo gol col Parma: ora Gattuso lavora sulla precisione offensiva

Il Napoli ha tirato per ben 33 volte nel match contro il Parma, ma ha prodotto un solo gol e di certo non una miriade di palle gol. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, i numeri della partita d'esordio di Gattuso ha fatto risuonare un campanello d'allarme e adesso l'allenatore ex Milan prova a curare i dettagli. Nell'ultimo allenamento, quello di ieri, la seduta è terminata con l'esercitazioni nella conclusione verso la porta: serve maggiore precisione, anche così si può migliorare.