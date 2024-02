93 giorni senza vittorie (e gol) fuori casa: Calzona deve invertire il trend di Mazzarri

Il Napoli non vince lontano da casa dalla partita contro l'Atalanta, la prima di Mazzarri, e non va in rete da cinque partite.

Non vince da novantatré giorni lontano dal Maradona il Napoli, che nel giorno dell'esordio in Serie A di Francesco Calzona alla guida degli azzurri apre la caccia al successo esterno, che manca da oltre tre mesi. Lo ricorda Tuttosport, che spiega come il tecnico possa però tornare a contare su Victor Osimhen, che dopo la sfida contro il Barcellona è pronto a tornare protagonista anche in Serie A. Il Napoli non vince lontano da casa dalla partita contro l'Atalanta, la prima di Mazzarri, e non va in rete da cinque partite. Trend che va cambiato per tenere vivo il sogno Champions.