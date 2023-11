A caccia della 'riaggressione spallettiana': l'intensità è la parola chiave del calcio di Tudor

Tudor ha dimostrato con il Verona che funziona parecchio anche il suo modo di attaccare (quarto miglior attacco nel 2021-22)

"Oltre alle magie di Kvara e ai gol di Osimhen, infatti, uno degli aspetti più decisivi della scorsa stagione è stata la riaggressione, cioè la capacità di riprendersi il pallone in zone altissime simile al miglior Liverpool kloppiano". Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport sull'arrivo in panchina di Igor Tudor: "L’intensità - uomo contro uomo a tutto campo - è il tratto più distintivo del calcio di Tudor, inseguito con allenamenti durissimi. Soprattutto quelli del giovedì, ma la programmazione andrà ricalibrata con il doppio impegno campionato-coppa. Stessa matrice di Conte, rispetto al quale però non è così dogmatico, né dal punto di vista tattico né in quello dei movimenti in campo.

In fase offensiva, infatti, Tudor lascia ai suoi ampia libertà di spostarsi e di associarsi stando vicini (come faceva Spalletti), sia sugli esterni - con le combinazioni trequartista, esterno e a volte pure con il “terzo” di difesa che sovrappone - sia in zona centrale, sempre con un trequartista che si avvicina all’altro e combina con la punta. Rinomato per l’aggressione difensiva, Tudor ha dimostrato con il Verona che funziona parecchio anche il suo modo di attaccare (quarto miglior attacco nel 2021-22)".