A centrocampo si riaccende la luce: Spalletti ritrova due pedine fondamentali

"Si riaccende la luce". Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Mattino apre la pagina sportiva. Il Napoli sarà impegnato domani in quel di Bologna. Due buone notizie per Luciano Spalletti che per la sfida contro i rossoblu ritroverà in mezzo al campo Fabian Ruiz e Piotr Zielinski per dare più geometrie alla manovra offensiva.