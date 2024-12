A fari spenti: occhio alla trattativa Napoli-Lecce per Dorgu

vedi letture

A fari spenti. Così, secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, prosegue la trattativa tra il Napoli e il Lecce per regalare ad Antonio Conte Patrick Dorgu, esterno che piace molto al tecnico azzurro.

"Occhio a una operazione su cui Conte punta moltissimo: il 20enne Patrick Dorgu. Costo: circa 40 milioni e asta formalmente aperta da Corvino da qualche giorno. Ma una cosa deve essere chiara: qui c'è da fare i conti con il fattore Conte. È lui che tiene in mano l'agenda dei contatti veri e propri: mai McTominay avrebbe lasciato il Manchester United per venire in Italia senza giocare la Champions. E come lui Lukaku. Qualche nome è ben nascosto", si legge sul quotidiano.