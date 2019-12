A gennaio due colpi anticipati per l'estate: si lavora per la doppia operazione con l'Hellas

Gennaio è anche il mese giusto per gettare le basi in vista del mercato di giugno. Lo sottolinea l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come il Napoli si stia muovendo per piazzare alcuni colpi per l'estate, anticipando la concorrenza. L'attenzione del club partenopeo si sta focalizzando in casa Hellas, con Giuntoli che vuole anticipare l'Inter per il centrocampista Sofyan Amrabat. Scrive il quotidiano: "Con il Verona c'è già l'intesa economica e adesso si dovrà trattare solo con il giocatore. L'operazione con il club veneto potrebbe allargarsi anche al giovane difensore kosovaro Rrahmani".