A gennaio l'obiettivo sarà tagliare il monte ingaggi: ecco chi può uscire

A gennaio l'obiettivo principale del Napoli sarà quella di tagliare il monte ingaggi che dopo l'estate è rimasto comunque alto anche a causa di alcuni casi di mercato non risolti. Ovviamente quello legato a Milik ma anche la mancata cessione di Llorente, tra i primi a dover trovare una nuova casa in inverno con l'Athletic Bilbao che potrebbe accoglierlo dopo il no del Consiglio negli ultimi giorni di mercato. A riportarlo è Il Mattino.