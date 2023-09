A Genova attenzione al dribblomane islanese: solo Leao ha più dribbling di Gudmundsson

Il Genoa ha un altro giocatore che rappresenterà un'insidia importante questa sera nella sfida contro il Napoli.

Non solo la presenza in area di Retegui o il tiro da fuori di Malinovskyi. Il Genoa ha un altro giocatore che rappresenterà un'insidia importante questa sera nella sfida contro il Napoli. Si tratta di Albert Gudmundsson: l'attaccante rossoblù dopo aver fatto la differenza in serie B si sta confermando a buoni livelli anche in massima serie e soprattutto mostrando tutte le sue qualità in dribbling. Gudmunsson ha già una media di 3 dribbling a partita, meglio di Laurientè e Chiesa ed inferiore soltanto a Leao che per ora svetta con 3,3 dribbling a partita.