A Liverpool il Napoli ha ritrovato la difesa: ora serve un salto di qualità anche in campionato

Il Napoli è tornato sano e salvo a casa dalla trasferta di Anfield grazie all'applicazione di tutti in fase difensiva. Non è la prima volta, in Champions League, che la squadra difende con ordine, attenta fino al novantesimo. Lo confermano i numeri: dopo cinque partite, i gol subiti sono appena quattro, di cui due dal Salisburgo. Una piccola contraddizione. Il Liverpool, campione d'Europa in carica, ha segnato appena una rete al Napoli in centottanta minuti. Quella di Lovren di mercoledì scorso. Un gol nato da calcio d'angolo per una marcatura fragile di Mertens. Troppi centimetri di differenza tra i due. Ma è stato un attimo e in due partite, tra il San Paolo e Anfield, il Napoli non ha mai realmente sofferto contro una delle squadre più forti d'Europa. Merito del collettivo ma anche dei singoli.

IL VERO KALIDOU. Ancelotti ne era certo. Sapeva che prima o poi avrebbe ritrovato Koulibaly, quello vero. Le fatiche di Coppa d'Africa, coincidenza oppure no, sono distanti. Migliora la sua forma fisica. Il difensore senegalese è tornato decisivo e insuperabile. Nelle ultime tre partite ha indossato i guantoni pur senza utilizzarli. Col Genoa ha salvato su tiro a botta sicura di Pinamonti, col Milan è stato decisivo in scivolata su tentativo da posizione ravvicinata di Piatek, col Liverpool - dopo l'errore in uscita di Meret - ha respinto sulla linea di porta una conclusione di Salah. Sono distanti le difficoltà d'inizio campionato, come l'autogol allo Stadium con la Juve o altre amnesie che non gli appartenevano. Una piccola crisi d'indentità, la sua, superata alla grande. Da qualche settimana, per lui, solo applausi.

I COMPAGNI. Koulibaly e non solo. Ad Anfield ha disputato una grande partita anche Manolas, vittima di problemi fisici che gli hanno impedito, in questi mesi, di giocare con una certa continuità. Perfetto, il greco, a Liverpool. Non ha concesso centimetri a Firmino, utile come boa ma raramente al tiro, e non s'è mai perso in inutili leziosismi. Solo dopo pochi minuti ha rischiato di perdere palla in uscita, da quel momento in poi ha sempre spazzato la sfera, evitando pericoli. Difensore vecchio stampo che bada all'efficacia e non all'estetica. Ciò che serve per non sbagliare. Al suo fianco, sulla destra, nell'inedita difesa (quasi) a tre del Napoli, è stato prezioso Maksimovic, una delle piacevoli sorprese di questo inizio anno. Con l'aiuto di Di Lorenzo, il centrale serbo ha ostacolato i tentativi di Mané. Una difesa impeccabile, mercoledì, che in campionato ancora latita. Sono già 16 i gol subiti, settimo posto dietro alla Juve prima (10) ma anche al Verona secondo (11). Registrare la fase difensiva in Italia è un altro obiettivo da prefissarsi per assecondare la propria rinascita.