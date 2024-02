A Milano ancora senza Osimhen: per Mazzarri due opzioni ed una scelta a sorpresa

Victor Osimhen non sarà a disposizione per la sfida di San Siro contro il Milan, col nigeriano ancora impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen non sarà a disposizione per la sfida di San Siro contro il Milan, col nigeriano ancora impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, la scelta di Mazzarri per il centravanti da schierare contro il diavolo sembra vedere avvantaggiato Simeone: "A Kvara e Politano, invece, toccherà agire alle spalle della punta.

E in questo caso l’identikit non è ancora chiarissimo: la conferma di Simeone regge, anche perché il Cholito è in grado di riempire l’area, di attaccare la profondità e anche di reggere il duello fisico, ma nel carnet di Mazzarri ci sono ovviamente Raspadori e ora anche Ngonge. Che è capace di agire da falso nueve e in velocità sa il fatto suo. Questione di scelte, di come impostare la partita. C’è tempo. Ancora un po’.