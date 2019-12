A Napoli arriva la 'bomba di Ringhio': è tra i fuochi d'artificio proibiti a Capodanno

Mancano dodici giorni al Capodanno, periodo di massima allerta per le forze dell'ordine. Per le festività, certo, ma anche per i fuochi d'artificio, come accade ogni anno. A Napoli - si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - sarà messo in vendita un nuovo ordigno chiamato 'Ringhio', in onore, se così si può dire, all'esplosività del nuovo allenatore azzurro. Tra i fuochi proibiti di Capodanno, dunque, ci sarà anche la bomba 'dedicata' a Gattuso.