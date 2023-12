A Roma pronta la bolgia: "Tutti con Mourinho: all'Olimpico sarà dura per il Napoli"

Il Napoli non è un buon cliente. Ma come direbbe Mourinho, anche giocare all’Olimpico contro la Roma non sarà una passeggiata di salute

Il Napoli non è un buon cliente. Ma come direbbe Mourinho, anche giocare all’Olimpico contro la Roma non sarà una passeggiata di salute, scrive quest'oggi il quotidiano romano Il Messaggero che affronta anche il tema legato alla panchina: "C’è un grande rumore attorno alla panchina della Roma: fino a poco tempo fa si dava per certa la fine di Mourinho, poi hanno preso atto quasi tutti che i tifosi sono schierati con lui.

Adesso gli irriducibili rilanciano il tormentone dei Friedkin che vogliono vedere i risultati prima di parlare di rinnovo. E giusto così, vale per tutti, ma non c’entra con le preferenze dei tifosi. José è uno di noi e tale resterebbe anche se andasse via, come Mazzone e Totti".