A Salerno arrabbiati e stupiti: ADL ha rotto un patto e sgretolerà uno stile

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Un vero e proprio caso è diventato a Salerno l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Paulo Sousa. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "A destra (o a sinistra o dove pare), c’è Paulo Sousa, l’imprevedibile, la sorpresona tirata fuori dall’hangar di Ciampino venerdì scorso.

Il «cugino» della porta accanto per il quale Adl ha rotto un patto e un pasticciotto con se stesso («io non porto via allenatori ad altri club») e che, vada come vada, sgretolerà uno stile, insidiare il tecnico di un’altra società, che a Salerno ha lasciato un po’ stupiti, forse infastiditi, semmai anche un po’ arrabbiati".