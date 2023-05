"A Udine ci sarà la mia famiglia": Meret a caccia di tagliandi per Udinese-Napoli

"Se arriva a Udine dove ci sarà anche la mia famiglia va bene lo stesso". Così Alex Meret parlava dopo la sfida alla Salernitana

"Se arriva a Udine dove ci sarà anche la mia famiglia va bene lo stesso". Così Alex Meret parlava dopo la sfida alla Salernitana, col pari che aveva rimandato la festa scudetto del Napoli. Per il portiere quella a Udine sarà una sfida speciale, come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Fibrillazione anche tra i protagonisti per avere quanti più biglietti è possibile con Meret ovviamente a caccia di tagliandi per parenti e amici visto che in pratica gioca in casa" si legge sulla rosea in edicola.