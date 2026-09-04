Retroscena Giovane: si è scelto di anticipare l'operazione, il motivo

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Dopo la sconfitta contro il Como e con la sfida contro l’Arsenal all’orizzonte, per il Napoli il prossimo appuntamento con l’Inter assume già un peso importante. La squadra azzurra è attesa oggi dalla rifinitura, utile a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Rispetto alla gara contro il Como, il tecnico dovrebbe apportare tre modifiche. La prima riguarda il centrocampo, dove De Bruyne è pronto a prendere il posto di McTominay. Le altre due novità dovrebbero invece concentrarsi sulla fascia sinistra, con una nuova soluzione per la catena laterale. Spinazzola e Alisson Santos sono infatti candidati a partire dal primo minuto, sostituendo Olivera e Noa Lang. Le scelte definitive arriveranno dopo l’ultimo allenamento, ma il quadro sembra già delineato.

Napoli, Giovane anticipa l’intervento

Nel frattempo, si aggiorna anche la lista degli indisponibili del Napoli, che comprende ora Giovane. Il giocatore si è sottoposto ieri a Villa Stuart a un intervento chirurgico per la correzione di un’ernia inguinale, come riportato anche nel consueto bollettino medico. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l’operazione era inizialmente programmata durante la prossima sosta per le Nazionali. Di comune accordo con il Napoli, però, si è scelto di anticiparla, così da permettere al giocatore di recuperare nelle migliori condizioni possibili in vista di ottobre. Un periodo particolarmente intenso per gli azzurri, chiamati ad affrontare ben sette partite nell’arco di appena 21 giorni.