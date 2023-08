Abbonamenti a quota 23mila: ecco perchè non si è raggiunta soglia dei 25mila

Quegli stessi posti che alla fine con ogni probabilità saranno riempiti dai tifosi che da ieri si sono messi in fila virtuale

Gli abbonati del Napoli per questa stagione saranno 23 mila. In attesa dei numeri ufficiali lo anticipa la Gazzetta dello Sport che spiega perchè non si è raggiunta la soglia fissata dal club dei 25mila: "Si è conclusa la campagna abbonamenti con un tetto fissato a 25 mila tessere, e anche se i numeri dovrebbero essere comunicati domenica prossima ne sono state vendute circa 23 mila (non sono stati collocati i posti con visibilità peggiore, nella parte bassa delle curve).

Quegli stessi posti che alla fine con ogni probabilità saranno riempiti dai tifosi che da ieri si sono messi in fila virtuale, telematicamente, per comprare i preziosi tagliandi di domenica.