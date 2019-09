Abbonamenti, Gazzetta: "A poco sono serviti Ancelotti e un mercato da oltre 100mln"

La vendita degli abbonamenti, in casa Napoli, non sta volando e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione, dando anche qualche colpa ai tifosi e assolvendo la società: "E’ servito a poco l’ingaggio di Carlo Ancelotti, l’allenatore più vincente al mondo, e un mercato dispendioso che, per la prima volta, ha superato i 100 milioni di costi. Il popolo del San Paolo, fin qui, non ha voluto dare fiducia all’operato del club. E’ arrivato Lozano? Si, ma adesso bisogna prendere Icardi, ma Icardi ha preferito il Psg. Magari, se fosse arrivato l’argentino qualcuno avrebbe rosicato per il mancato ingaggio di James Rodriguez".