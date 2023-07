Accostato al Napoli, Cheddira potrebbe restare al Bari

Spazio al mercato in casa Bari sulle pagine del Corriere dello Sport spiegando che sono cinque le caselle ancora da occupare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spazio al mercato in casa Bari sulle pagine del Corriere dello Sport spiegando che sono cinque le caselle ancora da occupare per completare la squadra a disposizione di Mignani, che ieri ha rinnovato: portiere, terzino, mezzala, trequartista e punta.

La grande novità potrebbe essere la permanenza del bomber Walid Cheddira che si sta allenando con lo stesso entusiasmo della scorsa estate, quando conquistò la chiamata del Marocco per il Mondiale in Qatar, e che alla fine potrebbe restare diventando il vero colpo di mercato dei pugliesi. Il bomber in passato era stato accostato al Napoli.