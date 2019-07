Addio a sorpresa? Maksimovic insofferente e col contratto in scadenza: può partire

Nikola Maksimovic potrebbe lasciare il Napoli, complice alcune incomprensioni con la società. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il problema sia il rinnovo di contratto del serbo, in scadenza nel 2021: dopo un incontro interlocutorio tra Giuntoli e Ramadani, gli approcci non hanno compiuto passi in avanti. Inoltre il calciatore avrebbe fatto trapelare una leggera insofferenza, a margine dell’amichevole contro la Feralpisalò, nei confronti della coppia Manolas-Koulibaly. Possibile, secondo il quotidiano, una partenza già in questa sessione estiva del mercato.