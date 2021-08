Addio CR7, da Torino lanciano l'allarme: "La Juve perde 101 gol in 134 partite"

Cristiano Ronaldo non vuole più giocare nella Juventus. Il fuoriclasse portoghese si è allenato regolarmente alla Continassa, ma ieri Jorge Mendes, suo agente, ha fatto presente la volontà di CR7 di partire. La disponibilità del Manchester City era già stata incassata, ma i toni della riunione con l'attuale club di Ronaldo non sono stati calmi e pacati. La Juventus perde un simbolo capace di segnare 101 gol in 134 partite e fornire 22 assist e dovrà sostituirlo al meglio. Il rapporto è davvero agli sgoccioli e la panchina di Udine sarà l'ultima immagine di un CR7 bianconero. A riportarlo è La Stampa.