ADL a Castelvolturno, Auriemma spiega: "Visita sobria ma volta a trasferire la giusta tensione"

Raffaele Auriemma, sulle colonne de Tuttosport, ha raccontato il clima in casa Napoli in occasione della visita di ieri di De Laurentiis a Castelvolturno: "Anche se queste sortite di De Laurentiis sono caratterizzate da un clima di allegria e sobrietà, la presenza del patron aveva come obiettivo quello di trasmettere al gruppo la necessaria tensione in vista di uno scontro diretto per i piani alti della classifica. Ed è stata la prima volta quest’anno che il patron ha trascorso in ritiro la sera prima del match, anche se nelle gare precedenti aveva comunque caricato il gruppo attraverso un messaggio social (prima di Napoli-Verona) oppure con la sua presenza in tribuna a Salisburgo