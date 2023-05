ADL al lavoro per la festa del 4 giugno: novità sull'orario del match con la Samp

A fornire nuovi dettagli è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Aurelio De Laurentiis al lavoro per la festa scudetto del 4 giugno. A fornire nuovi dettagli è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "De Laurentiis ieri è sbarcato a Napoli, ha svolto delle riunioni allo stadio Maradona preparando la festa scudetto del 4 giugno quando, in occasione della sfida contro la Sampdoria già retrocessa, ci sarà la consegna della coppa a capitan Di Lorenzo.

La partita dovrebbe svolgersi di domenica in orario pomeridiano per favorire la visione dell’evento in più parti del mondo".