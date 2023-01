ADL alza il muro: non cederà Osimhen nemmeno per offerte a tre cifre

Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che racconta di possibili tentazioni dalla Premier League per l'attaccante nigerniano.





Ogni offerta per Victor Osimhen sarà rispedita al mittente da Aurelio De Laurentiis . Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che racconta di possibili tentazioni dalla Premier League per l'attaccante nigerniano.

“Per il momento De Laurentiis non prenderà in considerazione nemmeno eventuali offerte a tre cifre per Osimhen, che è il gioiello azzurro più appetito dai top club internazionale. Già nella scorsa estate s’era fatto avanti per il nigeriano il Manchester United. “V09” ha una missione da compiere e adesso ha messo in cima ai suoi pensieri la conquista dello scudetto: accantonando ogni proposito di addio in tempi brevi”.