ADL assente alla celebrazione per Hamsik: il patron era concentrato sul cambio d'allenatore

Aveva ben altri pensieri Aurelio De Laurentiis ieri sera, in bilico tra una qualificazione da raggiungere e un cambio di allenatore di fatti già in atto. Così, come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, il patron azzurro ha diserato la celebrazione per Marek Hamsik all'intervallo. ADL non ha presenziato al tributo per l'ex capitano, che durante la pausa è stato premiato in campo.