ADL assolto nell'inchiesta per falso in fattura: la reazione del patron

I fatti contestati risalgono al 2013, quando Calaiò tornò al Napoli per sei mesi dal Siena

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di giovedì è arrivata la notizia dell'assoluzione per Aurelio De Laurentiis in relazione all'inchiesta di falso in fatture. A commentare la notizia è l'edizione odierna di Repubblica.