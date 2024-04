ADL attende la sentenza sull'affare-Osimhen: ecco quando arriverà

Il Napoli può stare tranquillo, almeno per quanto emerso finora. Perché il procedimento prosegua, è infatti necessario che emergano fatti nuovi.

Il Napoli dovrà aspettare fine mese per capire cosa succederà con il caso legato all'approdo in azzurro di Victor Osimhen. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, la Procura di Roma, che sta indagando sul trasferimento del centravanti nigeriano dal Lille nell'estate 2020, deciderà entro fine mese se perseguire o archiviare il caso.

Senza fatti nuovi, no nuova indagine. A livello sportivo, il Napoli può stare tranquillo, almeno per quanto emerso finora. Perché il procedimento prosegua, è infatti necessario che emergano fatti nuovi. E l'audizione di Aurelio de Laurentiis, che nella giornata di mercoledì ha voluto essere sentito dagli inquirenti, potrebbe essere sufficiente a chiarire che non ve ne sono. Inoltre, soltanto in caso di rinvio a giudizio potrebbero esservi delle conseguenze sportive per il club partenopeo: sia il Napoli che De Laurentiis sono stati infatti già prosciolti dalla giustizia sportiva, nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie dell'anno scorso.