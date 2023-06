ADL attratto da Galtier, anche se non fa solo 4-3-3: i due moduli più utilizzati

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è attratto dalla storia di Galtier

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è attratto dalla storia di Galtier, che oscilla tra l’impresa del Lille di Maignan e Osimhen e l’avventura complessa, tormentata nello spogliatoio parigino con Messi, Mbappè, Neymar. Sul campo non ha il 4-3-3 come dogma ma ha alternato idee, pensieri e sistemi di gioco in virtù del materiale a sua disposizione, passando dal 4-4-2 e le sue varianti come il 4-2-3-1 alla difesa a tre più volte applicata proprio a Parigi.