ADL caldeggia Casini, ma può essere Abodi il nuovo presidente di Lega

Dopo l'assemblea di ieri va delinandosi la situazione legata alla votazione per il nuovo presidente della Lega Serie A con due nomi rimasti sostanzialmente sul tavolo. Il primo è quello di Lorenzo Casini, capo di Gabinetto del ministero della Cultura caldeggiato da Lotito e De Laurentiis e quello di Andrea Abodi, ex presidente della Lega di B ora presidente dell'Istituto di Credito Sportivo. Il primo al momento può contare su 8 preferenze, che però non bastano per essere eletto. Aumenta invece il consenso intorno al secondo nome, che non si è candidato formalmente ma che ha dato disponibilità ai club che lo hanno tirato in causa, dicendosi pronto anche a lasciare l'attuale ruolo al Credito Sportivo. Abodi avrebbe già 11 voti che potrebbero bastare per essere eletto, non certo il plebiscito invocato dai club che vorrebbero una larga maggioranza. Lo scenario più plausibile - secondo il Corriere della Sera - è il voto su Casini per poi puntare su Abodi. Domani è prevista l'assemblea elettiva, l'ennesimo momento della verità per la Serie A.