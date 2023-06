ADL cede il Bari? Rivera esce allo scoperto: "Contattato da finanziatori per rilevarlo, novità a fine mese"

Gianni Rivera futuro presidente del Bari? L'indiscrezione viene lanciata da La Gazzetta dello Sport grazie a una rivelazione dell'ex campione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni Rivera futuro presidente del Bari? L'indiscrezione viene lanciata da La Gazzetta dello Sport grazie a una rivelazione dell'ex campione della Nazionale: "Degli amici finanziatori mi hanno contattato per chiedermi la disponibilità a entrare in un progetto per rilevare una società calcistica. Si tratta di un gruppo italiano. Qualche settimana fa ho avuto anche un contatto con il sindaco di Bari a cui avevo prospettato questa possibilità".

Il gruppo ha contattato anche i De Laurentiis, attuali proprietari del Bari? "Preferisco non dire altro".

Quando è che si potrà dire qualcosa in più? "Credo il prima possibile, forse entro la fine del mese".