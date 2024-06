ADL, che rivoluzione: neanche a Benitez e Ancelotti aveva concesso tanto

Antonio Conte arriva e Aurelio De Laurentiis gli consegna le chiavi del Napoli. Non solo della squadra, ma anche della società.

Il ruolo del tecnico salentino assomiglia più a quello di un manager, una roba che neanche con Rafata Benitez e Carlo Ancelotti si era vista. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino:

"Per la prima volta, come neppure con Benitez ed Ancelotti, ha deciso di consegnare a piene mani la società - e non solo la squadra - nelle mani di un allenatore. Un metodo semplice: lui contro tutti. O se volete: tutti contro di lui. Farà conferenze stampa a più non posso, scordatevi i lunghi silenzi tra una gara e un'altra (costati al club pure una bella multa da 160mila euro): sono passate meno di due settimane ma già si intravede un'identificazione marcata tra il Napoli e il proprio allenatore".