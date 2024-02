ADL chiaro con Mazzarri sul modulo: ecco cosa gli ha detto

C'è il dubbio sul modulo in vista del prossimo match con l'Hellas Verona, ma per La Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis è stato chiaro

TuttoNapoli.net

C'è il dubbio sul modulo in vista del prossimo match con l'Hellas Verona, ma per La Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con Walter Mazzarri. Ecco quanto si legge sulla Rosea: "Aurelio De Laurentiis ha ancora negli occhi il gioco meraviglioso della passata stagione.

È stato questo il criterio che l’ha guidato nella scelta del successore di Spalletti ed è stato così anche al momento dell’esonero di Rudi Garcia. Con Mazzarri infatti è stato molto chiaro: la strada maestra è tracciata, bisogna ritrovarla e percorrerla. Così, per quanto il tecnico livornese non abbia mai perseguito questi principi, vi si è uniformato per quanto poteva".