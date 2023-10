ADL commissario-presidente severo a Castel Volturno: vuole fare chiarezza sulla crisi

Da quando si è trasferito in pianta quasi stabile a Castel Volturno il numero uno azzurro ha vestito i panni giocoforza severi del presidente-commissario

Da quando si è trasferito in pianta quasi stabile a Castel Volturno il numero uno azzurro ha vestito i panni giocoforza severi del presidente-commissario: impegnato h24 per fare chiarezza sulle motivazioni della crisi ed entrando all’occorrenza a gamba tesa. Ma Adl è stato anche una guida esperta e paziente per i suoi diretti collaboratori del settore tecnico (i dirigenti Meluso e Micheli), un saggio confidente per il frastornato Rudi Garcia e un papà comprensivo con la squadra. Lo scrive il quotidiano Repubblica.