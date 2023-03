ADL contrario alla Supercoppa extra-large e ha fatto proposta rifiutata: le sue preoccupazioni

Aurelio De Laurentiis si è mostrato contrario alla data scelta perché teme possa creare grosse complicazioni sul calendario

Dal 2024 la Supercoppa Italia sarà extra-large e vi parteciperanno nelle Final Four anche la seconda del campionato e la finalista perdente della finale di Coppa Italia. Aurelio De Laurentiis si è mostrato contrario alla data scelta perché teme possa creare grosse complicazioni sul calendario. Secondo quanto riportato da Il Mattino , la data probabile dell’inizio del mini torneo è l’8 gennaio.

Dato che dal 2025 la Champions avrà più squadre, in quel periodo si potrebbero giocare anche le coppe europee. Il presidente del Napoli ha mostrato subito la sua contrarietà al periodo scelto: "Giochiamo a inizio stagione come è sempre stato nel passato", è stata la proposta, che non è stata tuttavia accolta.