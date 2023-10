ADL deluso da Garcia, Gazzetta: "Non esclusi improvvisi ripensamenti"

Per il momento, Rudi Garcia rimane l’allenatore del Napoli. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, torna sul summit avvenuto ieri

Per il momento, Rudi Garcia rimane l’allenatore del Napoli. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, torna sul summit avvenuto ieri in un hotel della città campana, tra il tecnico, il ds Mauro Meluso, il capo scouting Maurizio Micheli e il club manager Antonio Sinicopri, col presidente Aurelio De Laurentiis collegato in videoconferenza. La sconfitta con la Fiorentina ha lasciato al patron tanta rabbia e dubbi, per una squadra che fino a pochi mesi fa in Italia dominava.

Come riporta il quotidiano, si è deciso di andare avanti con Garcia, dandogli un’ultima chance di riprendere in mano la squadra e traghettarla fuori dalla tempesta. Ma il Napoli fin qui non ha mai convinto, neanche quando vince, uscendo spesso tra i fischi del Maradona come domenica sera dopo la sconfitta con i viola: per questo non si possono escludere del tutto improvvisi ripensamenti durante questa pausa. Fiducia quindi a Garcia, ma momentanea e non incondizionata.