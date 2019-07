ADL domani a Dimaro, scatto sul mercato: per Veretout bisogna prima cedere Rog

La prossima settimana potrebbe essere importante in chiave mercato per il Napoli perché Aurelio De Laurentiis raggiungerà Dimaro e si confronterà costantemente con Carlo Ancelotti e gli azzurri presenti in Trentino. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Domani De Laurentiis e Chiavelli si recheranno a Milano per l’assemblea di Lega, in serata si trasferiranno a Dimaro. La prossima settimana il mercato potrebbe vivere alcune accelerazioni, Veretout ha rifiutato una proposta del Lione, considera il Napoli ancora la destinazione più gradita. Per realizzare l’assalto al centrocampista francese, è necessaria la cessione di Rog, il Milan soprattutto potrebbe approfittarne per battere il Napoli sul tempo".