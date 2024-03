ADL e il premio monstre per la qualificazione al Mondiale per club: la cifra

Lo riporta il Corriere dello Sport che scrive così nella sua edizione odierna

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis sarà a Barcellona per sostenere la squadra, a cui ha promesso un premio super in caso di qualificazione al prossimo Mondiale per club, in programma nell'estate del 2025. Lo riporta il Corriere dello Sport che scrive così nella sua edizione odierna: "Al seguito del gruppo, ovviamente, ci sarà il presidente De Laurentiis, titolare di una promessa alla squadra: 10 milioni di euro di premio in caso di qualificazione alla prima edizione del Mondiale per club, in programma nel 2025 negli Stati Uniti.

Tutto passa dalla notte di Barcellona

Il quotidiano chiarisce come i quarti di finale di Champion siano sono un passaggio obbligato e una finestra sul mondo: per agganciare la Juve nel ranking a 47 punti, e dunque conquistare l’ultimo pass americano riservato all’Europa, servono 5 punti. In sintesi: due vittorie e il prossimo turno; oppure una vittoria, il prossimo turno e due pareggi. Let’s go.