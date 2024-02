ADL è sceso due volte negli spogliatoi: la reazione al deludente pari col Genoa

Aurelio De Laurentiis si è arrabbiato per l'ennesimo passo falso del Napoli targato Walter Mazzarri, al punto da scendere negli spogliatoi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis si è arrabbiato per l'ennesimo passo falso del Napoli targato Walter Mazzarri, al punto da scendere per ben due volte negli spogliatoi, in due momenti diversi della partita. A riportare il retroscena è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Adl sta riflettendo molto, molto attentamente: è arrabbiato, deluso, preoccupato perché di questo passo e con tale media il Napoli potrebbe restare fuori finanche dalla Conference League. Altro che Champions. Mazzarri non è riuscito a dare un’impronta e tantomeno una svolta, sono i risultati a certificare i problemi".