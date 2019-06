ADL fa scatenare i tifosi sui social: "Chissà quale sorpresa rivelerà?"

Il lungo week end caprese è servito a De Laurentiis e Ancelotti per confrontarsi sul mercato e per gettare le basi del Napoli che verrà. Il primo colpo è arrivato e la sensazione (netta) è che a breve ne arriveranno altri. Un primo segnale lo ha lanciato proprio il Presidente, annunciando una possibile sorpresa entro domani. Si respira aria di nuovi annunci, legati molto probabilmente alla campagna acquisti. Non si è fatto sfuggire altro il patron, tenendo dunque sulle spine tifosi e addetti ai lavori, curiosi di conoscere le novità previste ad inizio settimana. Di nomi sui quali fantasticare ce ne sono a iosa, da James a Rodrigo passando per l’ultima suggestione, quella che riconduce al nome di Diego Costa. Opzioni ancora da valutare ma De Laurentiis, al contrario di quanto diffuso dalla vulgata popolare, sa anche chiudere affari importanti in tempi relativamente brevi. Nulla è precluso, dunque, e d’altronde è convinzione comune che quest’anno il Napoli possa in un certo senso fare un’eccezione andando a prendere un calciatore già affermato da affidare alle cure di Carlo Ancelotti.

I TIFOSI, ancora scottati dalla telenovela Cavani che lo scorso anno superò i limiti della decenza, trasformandosi in squallida farsa, non sembrano particolarmente attratti dalle prime voci che vogliono il club indirizzato verso nomi di un certo richiamo. L’esperienza, talvolta, insegna e dai social emergono le prime perplessità legate a monte ingaggi e disponibilità economica. Dubbi che nemmeno i (pre) annunci di De Laurentiis riescono a dissipare. La grande attesa della scorsa estate, fatta di improbabili avvistamenti e di notizie fuori controllo, nonostante le continue smentite della società che ha sempre fatto intendere di non poter prendere Cavani a quelle cifre, si è trasformata oggi in disillusione e nemmeno le parole di De Laurentiis sono servite ad infiammare sogni e desideri di mercato. A De Laurentiis l’ingrato compito di smentire i tifosi con l’imprevedibile e a questo punto attesa sorpresa del lunedì.