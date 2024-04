ADL ha chiesto una reazione alla squadra: cos'ha detto durante il blitz a Castel Volturno

Aurelio De Laurentiis adesso vuole una reazione dal suo Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis adesso vuole una reazione dal suo Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il tempo delle parole e dei buoni propositi è scaduto da un pezzo. Servono i fatti, serve ritrovare lo spirito di squadra e l’orgoglio dei campioni d’Italia. Mai una squadra con lo scudetto sul petto aveva avuto un cammino così negativo nella stagione post trionfo e questo a Napoli è un dato mortificante, per i giocatori e per i tifosi.

Per questo, ora, la città si aspetta un’inversione di tendenza e il presidente Aurelio De Laurentiis pretende una reazione da vero Napoli. Otto gare alla fine, otto finali da giocare con la fame di chi non può scendere dal treno europeo. Lo ha ribadito al gruppo il presidente in questa settimana, durante un blitz a Castel Volturno: va onorato lo scudetto, va onorata la maglia che si indossa. A partire da Monza, gli alibi sono finiti e serve una reazione".