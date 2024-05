ADL ha deciso: fissata la scadenza per l'annuncio del nuovo tecnico

Non ha intenzione di aspettare troppo Aurelio De Laurentiis per comunicare urbi et orbi chi guiderà il suo Napoli nella prossima stagione.

Fonte: di Salvatore Caiazza per Il Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è una scadenza per ufficializzare il nuovo allenatore. Non ha intenzione di aspettare troppo Aurelio De Laurentiis per comunicare urbi et orbi chi guiderà il suo Napoli nella prossima stagione. Si è imposto una deadline. Massimo per fine maggio scioglierà la riserva. L’anno scorso aspettò il 15 giugno per far uscire dal cilindro il nome di Rudy Garcia. Il patron sperava di convincere Spalletti a rimanere ma quando si rese conto dell’addio definitivo del toscano campione d’Italia decise di virare sul francese.

Si pensava ad profilo giusto per ripetere le gesta di Lucianone ma presto si capì che non era articolo suo il Napoli. Quello fu l’inizio della fine ed oggi gli azzurri si ritrovano fuori da tutto. Dunque, vietato aspettare troppo. Anche perché si dovrà programmare la campagna acquisti con il nuovo ds Manna. Basta attendere perché il tempo non è amico di De Laurentiis.