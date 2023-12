ADL ha fatto un regalo di Natale al Napoli: il rinnovo di Osimhen era pronto dall'estate

L'unica bella notizia della giornata di ieri, in casa Napoli, è stata quella dell'annuncio del tanto agognato rinnovo di Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano ha firmato il prolungamento fino al 2026, ovviamente con un adeguamento dell'ingaggio, e nel pomeriggio è arrivato il tweet del presidente. Ci si è soffermato l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"De Laurentiis ha così fatto un regalo ai tifosi napoletani che attendevano questo momento con trepidazione. Il contratto di rinnovo di Osimhen era già pronto in estate, precisamente dal 27 luglio, ma nonostante tantissimi incontri tra le parti in causa non si era giunti ad un accordo, anche perché il giocatore era stato tentato da un’offerta “monstre” proveniente dall’Arabia di 40 milioni di euro a stagione. Ora la svolta definitiva".