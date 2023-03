ADL ha già previsto premio Scudetto: incontro con Di Lorenzo, maxi-regalo per la squadra

"Napoli, ADL e l'incontro con capitan Di Lorenzo: ecco il premio Scudetto" scrive Il Mattino oggi in edicola

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli, ADL e l'incontro con capitan Di Lorenzo: ecco il premio Scudetto" scrive Il Mattino oggi in edicola. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontrerà capitan Di Lorenzo per annunciare il grande regalo che vuole fare alla squadra e allo staff azzurro. Sino ad ora non si era parlato di premio ma i tempi sono maturi: ADL aspetta la vittoria e poi annuncerà il super-premio.