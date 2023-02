ADL ha già promesso due premi alla squadra: svelati i traguardi

Grandi traguardi sta per raggiungere il Napoli in questa stagione. Per questo motivo il presidente ha già promesso diversi premi

TuttoNapoli.net Grandi traguardi sta per raggiungere il Napoli in questa stagione. Per questo motivo il presidente ha già promesso, tramite il capitano Giovanni Di Lorenzo, un premio scudetto e un altro per il passaggio ai quarti di Champions, che sarà replicato qualora continuasse il fantastico cammino europeo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.