ADL ha giocato d'anticipo: esercita opzione rinnovo, ci sarà tempo per parlarsi di persona

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato la mossa del Napoli, che ha esercitato la sua opzione per il rinnovo di Spalletti

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"La Pec è partita, è pure arrivata, poi ci sarà modo per accomodarsi dinnanzi ad un calice e brindare e parlarne di persona". L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato la mossa del Napoli, che ha esercitato la sua opzione per il rinnovo di Spalletti attraverso una pec ufficiale.

"È probabile che non avrebbero neanche immaginato d’arrivare a tanto, oppure sì, e però adesso ch’è fatta, manca l’aritmetica ma cosa volete che sia, De Laurentiis ha giocato d’anticipo ed ha reso esecutivo quell’accordo, sul quale ci sarà poi modo di aggiornarsi: per ora, la legge, chiedeva che a Luciano Spalletti arrivasse la posta elettronica certificata, il documento necessario per dare validità a quella stretta di mano; il resto, apparterrà alle prospettive che si scorgeranno nelle serate in cui presidente e allenatore avranno modo di ripensare a cosa è stato questo Napoli e cosa sarà".