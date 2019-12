ADL ha grande fiducia in Gattuso: il nuovo tecnico è centrale nel progetto

Da Carlo Ancelotti, l'allenatore più blasonato del mondo, a Gennaro Gattuso, poca esperienza ma una grande garra. Il passaggio di consegne in casa Napoli non è di certo facile da digerire, ma Aurelio De Laurentiis è fiducioso, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La squadra si è arresa troppo in fretta e ora è pronta a ripartire. La prima vittoria della gestione Gattuso ha fatto ritrovare il sorriso ai tifosi, ma soprattutto a De Laurentiis che nella lettera indirizzata a tutti i sostenitori partenopei per le festività natalizie ha voluto sottolineare la centralità del ruolo del tecnico calabrese. Sarà Ringhio a dover dare la scossa giusta e la società punta tutte le sue fiche sull’allenatore calabrese".