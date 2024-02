ADL ha ripetuto il gesto fatto con Garcia: ecco cos'è accaduto

L'Aurelio De Laurentiis furioso. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il suo Napoli è uno scempio. Il presidente ha ripetuto lo stesso gesto

L'Aurelio De Laurentiis furioso. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il suo Napoli è uno scempio. Il presidente ha ripetuto lo stesso gesto di cui si era reso protagonista con Rudi Garcia, come scrive il Corriere dello Sport: "Adl, ieri, è andato due volte negli spogliatoi: alla fine del primo tempo e poi prima del 90’. Il pareggio di Ngonge lo ha guardato in televisione, in una delle salette del ventre dello stadio, e a seguire ha visto sfilare la squadra e Mazzarri.

Era ovviamente molto teso – facciamo furibondo – ma ha mantenuto un aplomb: inevitabile una chiacchierata e un confronto con il capitano Di Lorenzo e con l’allenatore, ci mancherebbe, ma lo sguardo è già rivolto a mercoledì".